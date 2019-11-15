Верховна Рада попередньо схвалила звільнення Романа Труби. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129507-verhovna-rada-pidtrymala-popravku-pro-zvilnennya-kerivnyctva-dbr.html

Ракурс

Верховна Рада України 15 листопада підтримала поправку до проекту закону № 2116 про перезапуск Державного бюро розслідувань.

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За поправку, яка передбачає звільнення керівництва бюро, проголосували 259 народних депутатів. У разі прийняття закону і набрання ним чинності, припиняються повноваження директора ДБР та його заступників. Про це йшлося в трансляції засідання парламенту.

Документ передбачає, що президент України з дня вступу закону в силу має п’ять робочих днів, щоб призначити т. в. о. директора ДБР. Тимчасовому керівникові бюро забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням його обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський зі «Слуги народу» заявив, що законопроект про перезапуск ДБР змінить статус бюро і розширить його повноваження.

Нагадаємо, 14 листопада комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку № 320 до законопроекту № 2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Поправка передбачає звільнення чинного керівництва бюро. Директор ДБР Роман Труба виступив проти ухвалення цієї поправки.