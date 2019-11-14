Зміни до закону про ДБР: повноваження Труби можуть достроково припинити

Роман Труба, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n129444-zminy-do-zakonu-pro-dbr-povnovajennya-truby-mojut-dostrokovo-prypynyty.html

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напередодні підтримав поправку № 320 до законопроекту № 2116 «Про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

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Ця поправка передбачає дострокове припинення повноважень директора Держбюро розслідувань (ДБР) та його заступників. Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив головний редактор «Радіо НВ» Валерій Калниш.

Калниш, з посиланням на інформовані джерела, також зазначив, що цей законопроект Рада може розглянути вже завтра.

Під час вчорашнього засідання член комітету депутат від партії «Голос» Олександра Устінова зазначила, що планується зміна структури ДБР, яке стане одним із найвпливовіших правоохоронних органів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Коли ми повністю змінюємо функціонал і вплив ДБР, надаємо йому більші повноваження, то маємо і перезапустити керівництво, — наголосила Устінова.

Водночас чинний директор ДБР Роман Труба, котрий був присутній на засіданні цього комітету, виступив проти цієї поправки. За його словами, у посадовців, які є фігурантами розслідувань ДБР, є претензії до відомства.

Коли хтось хоче, щоб саме за це звільняли керівництво ДБР, то він умисно чи не умисно стає на бік тих високопосадовців, — заявив Труба.

Ця поправка також передбачає, що тимчасово виконуючого обов’язки очільника ДБР президент має призначити впродовж п’яти днів з дня набуття цим законом чинності.

Також комітет підтримав правку щодо створення конкурсної комісії з обрання керівництва ДБР.

Нагадаємо, суд у жовтні зобов’язав ДБР завести справу проти Труби.