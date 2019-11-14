Хлопчик з Нідерландів стане наймолодшим випускником вишу, фото: Instagram

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Ракурс

Лоран Сімонс з Нідерландів стане наймолодшим в світі випускником університету.

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9-річний хлопчик отримає диплом про закінчення електротехнічного факультету Технічного університету Ейндховена. Про це повідомляє Telegraph.

IQ Лорана становить понад 145 балів. Він освоїв шестирічну програму середньої школи. Курс старшої школи йому вдалося пройти за шість місяців. Лорану вручать атестат про повну загальну середню освіту.

На факультеті електротехніки його улюблений предмет — математика. Йому подобається, що в ній є статистика, алгебра і геометрія.

Хлопчик в майбутньому має намір стати кардіохірургом. Ще в школі він пройшов курс медичного факультету. Він хотів би продовжити навчання в Каліфорнії.

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