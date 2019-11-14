Мальчик из Нидерландов станет самым молодым выпускником вуза, фото: Instagram

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Ракурс

Лоран Симонс из Нидерландов станет самым молодым в мире выпускником университета.

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9-летний мальчик получит диплом об окончании электротехнического факультета Технического университета Эйндховена. Об этом сообщает Telegraph.

IQ Лорана составляет более 145 баллов. Он освоил шестилетнюю программу средней школы. Курс старшей школы ему удалось пройти за шесть месяцев. Лорану вручат аттестат о полном общем среднем образовании.

На факультете электротехники его любимый предмет — математика. Ему нравится, что в ней есть статистика, алгебра и геометрия.

Мальчик в будущем намерен стать кардиохирургом. Еще в школе он прошел курс медицинского факультета. Он хотел бы продолжить учебу в Калифорнии.

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