Домашнее насилие: в Киеве впервые дали тюремный срок агрессору. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n129436-domashnee-nasilie-v-kieve-vpervye-dali-turemnyy-srok-agressoru.html

Ракурс

Домашнее насилие в одной из киевских семей обернулось реальным тюремным сроком для агрессора. Мужчину, который умышленно оскорблял свою жену в присутствии детей нецензурными выражениями, а также запугивал, унижал ее и угрожая физической расправой, приговорили к трем месяцам заключения.

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Это первое такое решение в столице, отметили в пресс-службе прокуратуры Киева.

33-летнего киевлянина признали виновным по ст. 126−1 УК Украины, в частности, в систематическом психологическом и физическом издевательстве над членами своей семьи, которое происходили в их доме.

В период с января по октябрь 2019 года злоумышленник девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Однако административные протоколы, которые составляли правоохранители, не повлияли на его поведение в отношении членов семьи.

В итоге Оболонский райсуд Киева приговорил злоумышленника к трем месяцам заключения. Он был взят под стражу в зале суда.

Как ранее сообщал «Ракурс», Нацполиция планирует создать в Украине реестр преступлений, связанных с семейным насилием. Это будет общенациональная базы данных, в которой будет существовать система синих, желтых и красных карточек (соответственно уровню тяжести насилия в семье).