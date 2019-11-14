Домашнє насильство: в Києві вперше дали тюремний термін агресору. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129436-domashnie-nasylstvo-v-kyievi-vpershe-daly-turemnyy-termin-agresoru.html

Ракурс

Домашнє насильство в одній із київських родин обернулося реальним тюремним терміном для агресора. Чоловіка, який умисно ображав свою дружину в присутності дітей нецензурними висловлюваннями, а також залякував, принижував її та погрожуючи фізичною розправою, засуджено до трьох місяців ув’язнення.

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Це перше таке рішення в столиці, наголосили у прес-службі прокуратури Києва.

33-річного киянина визнали винним за ст. 126−1 КК України, зокрема, в систематичному психологічному та фізичному знущанні над членами своєї родини, яке відбувалися в їхньому помешканні.

У період з січня по жовтень 2019 року зловмисник дев’ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Проте адміністративні протоколи, які складали правоохоронці, не вплинули на його поведінку стосовно членів сім’ї.

Зрештою Оболонський райсуд Києва засудив зловмисника до трьох місяців ув’язнення. Його було взято під варту в залі суда.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Нацполіція планує запровадити в Україні реєстр злочинів, пов’язаних із сімейним насильством. Це буде загальнонаціональна бази даних, в якій існуватиме система синіх, жовтих і червоних карток (відповідно до ступеня тяжкості насильства в сім’ї).