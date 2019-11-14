Изменения в закон о ГБР: полномочия Трубы могут досрочно прекратить

Роман Труба фото: ГБР

https://racurs.ua/n129444-izmeneniya-v-zakon-o-gbr-polnomochiya-truby-mogut-dosrochno-prekratit.html

Ракурс

Вчера комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку № 320 к законопроекту № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований».

Loading...

Эта поправка предусматривает досрочное прекращение полномочий директора Госбюро расследований (ГБР) и его заместителей. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш.

Калныш, со ссылкой на информированые источники, также сообщил, что этот законопроект Рада может рассмотреть уже завтра.

Во время вчерашнего заседания член комитета депутат от партии «Голос» Александра Устинова отметила, что планируется изменение структуры ГБР, которое станет одним из самых влиятельных правоохранительных органов, сообщает «Укринформ».

Когда мы полностью меняем функционал и влияние ГБР, предоставляем ему большие полномочия, поэтому должны и перезапустить руководство, — отметила Устинова.

В то же время действующий директор ГБР Роман Труба, который присутствовал на заседании этого комитета, выступил против этой поправки. По его словам, у должностных лиц, которые являются фигурантами расследований ГБР, есть претензии к ведомству.

Когда кто-то хочет, чтобы именно за это увольняли руководство ГБР, то он умышленно или неумышленно становится на сторону этих чиновников, — заявил Труба.

Эта поправка также предусматривает, что временно исполняющего обязанности главы ГБР президент должен назначить в течение пяти дней со дня вступления в силу данного закона.

Также комитет поддержал поправку о создании конкурсной комиссии по избранию руководства ГБР.

Напомним, суд в октябре обязал ГБР завести дело против Трубы.