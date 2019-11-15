Чоловік депутата ВРУ Анни Скороход Олексій Алякін. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n129506-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-choloviku-nardepa-skorohod.html

Ракурс

Запобіжний захід обрав суд у Києві чоловікові народного депутата Анни Скороход, яку сьогодні виключили із фракції «Слуга народу».

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Олексія Алякіна відпустили під нічний домашній арешт — з 21.00 до 07.00. Прокуратура наполягала на екстрадиційному арешті Алякіна. Сторона обвинувачення заявила, що оскаржуватиме рішення суду. Про це 15 листопада повідомляють «Українські новини».

Свого часу Алякін оформив українське громадянство, надавши неправдиву інформацію в Міграційну службу. Його затримали 14 листопада через розшук у Росії. У 2013 році Алякін, будучи власником банку «Пушкіно», оголосив себе банкрутом й виїхав з території РФ, а заборгованість перед кредиторами досягла 500 млн руб. У Росії його звинуватили в організації великих розкрадань з банку «Пушкіно» й у листопаді 2015 року Алякін вже з’явився у базі Інтерполу.

Нагадаємо, 15 листопада із парламентської фракції «Слуга народу» виключили народного депутата Анну Скороход. Вчора в сесійній залі вона звинуватила владу в здійсненні на неї тиску, причиною котрого є її голосування, котрі не співпадають з позицією фракції.

Сьогодні вона в сесійній залі звинуватила владу у тиску на неї та чоловіка через її голосування. Скороход зазначила, що її співмешканця затримали правоохоронці одразу після того, як вона проголосувала проти земельного закону, який пропонувала і підтримувала «Слуга народу». Крім того, Скороход заявила, що у фракції «Слуга народу» видають зарплати у конвертах.