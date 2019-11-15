Армія США отримає польовий генератор на основі водню, фото: U.S. Army

https://racurs.ua/ua/n129505-armiya-ssha-otrymaie-polovyy-generator-na-osnovi-vodnu.html

Ракурс

Генератор водню створять для армії США.

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Компанія General Atomics Electromagnetic Systems вже підписала відповідний контракт. Про це повідомляється на сайті організації.

Розробку прототипу системи і його випробування планують завершити в 2021 році. Водневі паливні елементи здатні ефективно збільшувати дальність польоту безпілотників. Це посилить обороноздатність американських військ. Наземні автомобілі з водневими елементами також здатні пересуватися набагато тихіше дизельних або бензинових машин.

У генераторі водню, за словами представників розробника, буде використовуватися порошок алюмінієвого сплаву. Для установки потрібна тільки вода. Передбачається, що спеціальний порошок вступить в реакцію з виділенням водню. Інші подробиці про перспективну розробку не уточнюються.

Раніше в Пентагоні заявили, що армія США отримає гіперзвукових зброю. Терміни надходження озброєння в ряди американської армії не були озвучені.