Армия США получит полевой генератор водорода, фото: U.S. Army

https://racurs.ua/n129505-armiya-ssha-poluchit-polevoy-generator-vodoroda.html

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Генератор водорода создадут для армии США.

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Компания General Atomics Electromagnetic Systems уже подписала соответствующий контракт. Об этом сообщается на сайте организации.

Разработку прототипа системы и его испытания планируют завершить в 2021 году. Водородные топливные элементы способны эффективно увеличивать дальность полета беспилотников. Это усилит обороноспособность американских войск. Наземные автомобили с водородными элементами также способны передвигаться гораздо тише дизельных или бензиновых машин.

В генераторе водорода, по словам представителей разработчика, будет использоваться порошок алюминиевого сплава. Для установки потребуется только вода. Предполагается, что специальный порошок вступит в реакцию с выделением водорода. Другие подробности о перспективной разработке не уточняются.

Ранее в Пентагоне заявили, что армия США получит гиперзвуковое оружие. Сроки поступления вооружения в ряды американской армии не были озвучены.