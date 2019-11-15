Суд арестовал имущество Ярослава Дубневича. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/n129504-delo-dubnevicha-vaks-arestoval-imuschestvo-nardepa.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича.

Loading...

Фемида арестовала ряд объектов недвижимости, принадлежащих парламентарию. Под арест попали квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин. Об этом 15 ноября сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Решение об аресте принято, — отметил собеседник издания.

По его словам, арест наложен на ряд объектов недвижимости, в частности квартиры, дома и земельные участки в Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

Как известно, детективы Национального антикоррупционного бюро считают, что Дубневич причастен к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Существуют подозрения, что народный депутат, злоупотребляя служебным положением, мог влиять на руководство «Укрзализныци». Якобы, во время работы в транспортном комитете Верховной Рады предыдущего созыва, он курировал закупку товаров по завышенным ценам.

Напомним, 7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 млн грн. Уже 8 ноября Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора.