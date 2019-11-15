Суд арештував майно Ярослава Дубневича. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n129504-sprava-dubnevycha-vaks-areshtuvav-mayno-nardepa.html

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Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича.

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Феміда арештувала низку об'єктів нерухомості, які належать парламентарю. Під арешт потрапили квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовані корпоративні права в низці підприємств, кілька годинників та картин. Про це 15 листопада повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Рішення про арешт прийнято, — зазначив співрозмовник видання.

За його словами, арешт накладено на низку об'єктів нерухомості, зокрема квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовані корпоративні права в ряді підприємств, кілька годин і картин.

Як відомо, детективи Національного антикорупційного бюро вважають, що Дубневич причетний до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Існують підозри, що народний депутат, зловживаючи службовим становищем, міг впливати на керівництво «Укрзалізниці». Нібито, під час роботи в транспортному комітеті Верховної Ради попереднього скликання, він курирував закупівлю товарів за завищеними цінами.

Нагадаємо, 7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 90 млн грн. Вже 8 листопада Ярослав Дубневич вийшов із слідчого ізолятора.