Погода в Україні на 16 листопада: Гідрометцентр попереджає про заморозки. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 16 листопада буде переважно сонячною, але все ж по небу пробігатимуть невеликі хмари. Денні температури збережуться достатньо високими для цієї пори року, лише в східних областях вночі можливе зниження температури до -1 ° С. Опадів не очікується.

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На заході країни денні температури будуть коливатися від 10 °C до 12 °C, а вночі температура знизиться до 5- 7 °C. У Закарпатській області вдень буде 16−18 °C, а вночі — 8−10 °C, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі денна температура очікується у межах 8- 12 °C, вночі передбачається зниження температурних показників до 4−6 °C.

На півдні вдень буде від 11−16 °C, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5−10 °C.

Найпрохолодніше буде на сході. Вдень позначка термометра не перевищить позначки 6−9 °C, а вночі відбудеться зниження температури до -1°С.

Погода в Києві 16 листопада буде сухою з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до 9−11 °C, вночі температура опуститься до 4- 6 °C.

Геомагнітна активність в України підвищиться. Очікуються невеликі обурення, які посиляться ближче до обіду і збережуться до кінця доби.

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