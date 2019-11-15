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Погода в Україні на 16 листопада: Гідрометцентр попереджає про заморозки. Фото: Ракурс
Погода в Україні 16 листопада: Гідрометцентр попереджає про заморозки (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n129499-pogoda-v-ukrayini-na-16-lystopada-gidrometcentr-poperedjaie-pro-zamorozky-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 16 листопада буде переважно сонячною, але все ж по небу пробігатимуть невеликі хмари. Денні температури збережуться достатньо високими для цієї пори року, лише в східних областях вночі можливе зниження температури до -1 ° С. Опадів не очікується.
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На заході країни денні температури будуть коливатися від 10 °C до 12 °C, а вночі температура знизиться до 5- 7 °C. У Закарпатській області вдень буде 16−18 °C, а вночі — 8−10 °C, повідомляє Гідрометцентр.
У центрі денна температура очікується у межах 8- 12 °C, вночі передбачається зниження температурних показників до 4−6 °C.
На півдні вдень буде від 11−16 °C, а вночі стовпчик термометра опуститься до 5−10 °C.
Найпрохолодніше буде на сході. Вдень позначка термометра не перевищить позначки 6−9 °C, а вночі відбудеться зниження температури до -1°С.
Погода в Києві 16 листопада буде сухою з мінливою хмарністю. Вдень повітря прогріється до 9−11 °C, вночі температура опуститься до 4- 6 °C.
Геомагнітна активність в України підвищиться. Очікуються невеликі обурення, які посиляться ближче до обіду і збережуться до кінця доби.
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