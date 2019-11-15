Справа про хабар в Офісі президента: заставу для Лісничої зменшили вдесятеро

Справа про хабар в Офісі президента: застава для Лісничої зменшена вдесятеро, фото: МДР

https://racurs.ua/ua/n129503-sprava-pro-habar-v-ofisi-prezydenta-zastava-dlya-lisnychoyi-zmenshena-u-desyatky-raziv.html

Ракурс

Справу про хабарництво в Офісі президента сьогодні розглядає Антикорупційний суд. Екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрано запобіжний захід у виді арешту на два місяці з альтернативою застави у 576 тис. грн.

Loading...

Її підозрюють у шахрайстві. Про це було сказано під час судового засідання.

Клопотання детектива НАБУ суддя Катерина Широка задовольнила частково. Було зменшено розмір застави з понад 7 млн до 576 тис. грн.

Сторона обвинувачення вимагала обрати для Лісничої запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб. Розмір застави інстанцією не підтримано.

Представники захисту просили обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту. За словами адвокатів, Ліснича не має змоги сплатити таку суму застави.

Колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича була затримана співробітниками правоохоронних структур унаслідок викриття злочинної групи. До її складу входила і Світлана Кондзеля, яка працювала в Офісі президента. Лісничу підозрюють в отриманні хабара за призначення на високу посаду в заповіднику та інших махінаціях.