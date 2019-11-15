Дело о взятке в Офисе президента: залог для Лесничей уменьшили в десять раз

Дело о взятке в Офисе Президента: залог для Лесничей уменьшен в десять раз, фото: МДС

https://racurs.ua/n129503-delo-o-vzyatke-v-ofise-prezidenta-zalog-dlya-lesnichey-umenshili-v-desyatki-raz.html

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Дело о взяточничестве в Офисе президента сегодня рассматривает Антикоррупционный суд. Экс-замминистра культуры Виктории Лисничей избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в 576 тис. грн.

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Ее подозревают в мошенничестве. Об этом было сказано во время судебного заседания.

Ходатайство детектива НАБУ судья Екатерина Широкая удовлетворила частично. Был уменьшен размер залога с более чем 7 млн до 576 тыс. грн.

Сторона обвинения требовала избрать для Лесничей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Размер залога инстанцией не поддержан.

Представители защиты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. По словам адвокатов, Лесничая не имеет возможности уплатить такую сумму залога.

Бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая была задержана сотрудниками правоохранительных структур в результате разоблачения преступной группы. В ее состав входила и Светлана Кондзеля, которая работала в Офисе президента. Сегодня ей также изберут меру пресечения.

Лесничую подозревают в получении взятки за назначение на высокую должность в заповеднике и других махинациях.