Виктория Лисничая, фото: Международній Дипломатический Совет в Украине

https://racurs.ua/n129352-korrupciya-v-ofise-prezidenta-stalo-izvestno-imya-zaderjannoy-soobschnicy-direktora.html

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Бывшая заместитель министра культуры Виктория Лисничая также была задержана правоохранителями в результате разоблачения преступной группы, в состав которой входила директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля.

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Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает издание «Украинская правда».

В период с сентября 2010 года по октябрь 2011 года Лисничая была заместителем тогдашнего министра культуры Михаила Кулиняка.

В январе 2012 года ее назначили генеральным директором заповедника «Киево-Печерская Лавра». В августе того же года Лесничую уволили с должности в связи с грубыми нарушениями трудового законодательства и условий контракта с министерством.

За время своего пребывания в должности гендиректора Лесничая оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями ее в необоснованных массовых увольнениях, получении взятки за назначение на высокую должность в заповеднике и других махинациях.

Лесничая все эти обвинения отвергала.

Напомним, вчера САП сообщила о задержании после получения 150 тыс. долл. взятки директора одного из департаментов Офиса президента и ее сообщницы, которая раньше была заместителем министра культуры. Имена в САП не сообщали. Также правоохранители заявляли о задержании других участников этой преступной группировки.