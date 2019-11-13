Вікторія Ліснича, фото: Міжнародна Дипломатична Рада в Україні

https://racurs.ua/ua/n129352-korupciya-v-ofisi-prezydenta-stalo-vidome-im-ya-zatrymanoyi-spilnyci-dyrektora-departamentu-zmi.html

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Колишня заступниця міністра культури Вікторія Ліснича також була затримана правоохоронцями в результаті викриття злочинної групи, до складу котрої входила директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля.

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Про це з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляє видання «Українська правда».

У період з вересня 2010 року по жовтень 2011 року Ліснича була заступником тодішнього міністра культури Михайла Кулиняка.

У січні 2012 року її призначили генеральним директором заповідника «Києво-Печерська Лавра». У серпні того ж року Лісничу звільнили з посади у зв’язку із грубими порушеннями трудового законодавства й умов контракту з міністерством.

За час свого перебування на посаді гендиректора Ліснича опинилася в центрі скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями її в безпідставних масових звільненнях, отриманні хабара за призначення на високу посаду в заповіднику та інших махінаціях.

Ліснича усі ці звинувачення відкидала.

Нагадаємо, вчора САП повідомила про затримання після отримання 150 тис. дол. хабара директора одного з департаментів Офісу президента та її спільниці, котра раніше була заступником міністра культури. Імена в САП не повідомляли. Також у правоохоронці заявляли про затримання інших учасників цього злочинного угруповання.