Світлана Кондзеля, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n129344-nabu-spiymalo-na-habari-dyrektora-departamentu-ofisu-prezydenta-zmi.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затримало на хабарі директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю.

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Розмір хабара становив 150 тис. дол. США, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що за ці кошти Кондзеля обіцяла посприяти щодо призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

За словами джерела видання, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через свої зв’язки в Офісі президента України.

В Офісі президента вона обіймала посаду директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації.

Нагадаємо, наприкінці серпня під час отримання хабара на суму 200 тис. грн затримали двох чиновників підприємства «Одеська залізниця». За ці кошти вони мали посприяти вирішенню питання щодо прокладання залізничної колії до одного з місцевих підприємств.