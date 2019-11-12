Головні новини за 12 листопада: В’ятрович стане депутатом, затримання директора департаменту офісу президента та «справа банкірів»

Володимир В’ятрович, фото: Всеволод Потикевич, Маргарита Ткачук

https://racurs.ua/ua/n129351-golovni-novyny-za-12-lystopada-v-yatrovych-stane-deputatom-zatrymannya-dyrektora-departamentu.html

Ракурс

Депутат із «Європейської солідарності» Ірина Луценко за станом здоров’я вирішила скласти з себе повноваження народного обранця. Замість неї до парламенту потрапить колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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В’ятрович вже став «жертвою» відомого пранкера «Джокера», котрий надіслав йому «привітання» від імені члена фракції «Слуга народу» Максима Бужанського.

Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Борис Гризлов на переговорах у Мінську озвучив нові вимоги російської делегації до України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про затримання на хабарі директора одного з департаментів Офісу президента. За інформацією ЗМІ, це директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.

14 листопада до Києва прибуде Місія міжнародного валютного фонду. Чиновники обговорять із представниками українського уряду можливості відкриття нової програми розширеного фінансування EFF.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало вісьмох банківських працівників, яких підозрюють у заволодінні стабілізаційним кредитом від Нацбанку на суму 1,2 млрд грн. Ця справа пов’язана з ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Бізнесмен Олег Бахматюк, який є власником аграрного холдингу «Укрлендфармінг», заявив, що має намір повернутися в Україну і частинами повертати 8 млрд грн боргів банків, які належать йому і виведені з ринку — «ВіЕйБі Банку» і «Фінансової ініціативи».