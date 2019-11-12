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Ракурс
Борис Гризлов, фото: ТАСС

Представники Росії в Тристоронній контактній групі висунули нові вимоги до України

12 лис 2019, 20:01
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Борис Гризлов, повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, на переговорах в Мінську озвучив нові вимоги російської делегації до України.

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За словами Гризлова, Київ має розпочати прямі переговори з окупаційною «владою» ОРДЛО, пролонгувати термін дії закону про особливий статус Донбасу та закріпити цей особливий статус у Конституції, повідомляє ТСН.

Гризлов наголосив, що його турбує, що термін дії закону про особливий статус Донбасу завершується 31 грудня цього року. На його думку, офіційний Київ має провести переговори з представниками «влади» тимчасово окупованих територій з приводу узгодження змін до цього закону, необхідних для реалізації так званої «формули Штайнмаєра».

А в подальшому — узгодити ці поправки в Контактній групі, — зазначив представник РФ.

Також, на думку Гризлова, у Конституції України слід закріпити особливий статус Донбасу для «повноцінного введення» його в дію.

Необхідно просуватися до поетапного і повного виконання пунктів комплексу заходів. Представники Росії і ОБСЄ в контактній групі готові сприяти такому діалогу, — заявив Гризлов.

Представником Росії в Тристоронній контактній групі в Мінську президент РФ Володимир Путін призначив Гризлова наприкінці 2015 року.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що в новий закон про особливий статус Донбасу буде імплементована «формула Штайнмайєра».


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