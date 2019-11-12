Борис Грызлов, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n129345-predstaviteli-rossii-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe-vydvinuli-novye-trebovaniya-k-ukraine.html

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Борис Грызлов, полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, на переговорах в Минске озвучил новые требования российской делегации к Украине.

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По словам Грызлова, Киев должен начать прямые переговоры с оккупационными «властями» ОРДЛО, пролонгировать срок действия закона об особом статусе Донбасса и закрепить этот особый статус в Конституции, сообщает ТСН.

Грызлов отметил, что его беспокоит, что срок действия закона об особом статусе Донбасса завершается 31 декабря этого года. По его мнению, официальный Киев должен провести переговоры с представителями «власти» временно оккупированных территорий по поводу согласования изменений в этот закон, необходимых для реализации так называемой «формулы Штайнмайера».

А в дальнейшем — согласовать эти поправки в Контактной группе, — отметил представитель РФ.

Также, по мнению Грызлова, в Конституции Украины следует закрепить особый статус Донбасса для «полноценного введения» его в действие.

Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов комплекса мероприятий. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу, — заявил Грызлов.

Представителем России в Трехсторонней контактной группе в Минске президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова в конце 2015 года.

Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована «формула Штайнмайера».