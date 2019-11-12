Ученые изменили мнение о ходе эволюции на Земле, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129338-uchenye-ssha-i-kitaya-peresmotreli-hod-evolucii-v-istorii-zemli.html

Ракурс

Ход эволюции на Земле пересмотрен международной группой ученых из США и Китая.

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Эксперты провели исследования, во время которых нашли доказательства деятельности первых насекомых-опылителей 99 млн лет назад. Об этом сообщает EurekAlert!

Палеонтологи обнаружили цветочного жука в куске янтаря. Он находился на глубине шахты на территории Мьянмы. Эта находка подтверждает теорию о том, что насекомые-опылители появились на нашей планете на 50 млн лет раньше, чем считалось.

Специалисты провели анализ формы и структуры 62 зерен пыльцы. С помощью компьютерной томографии были выявлены определенные физиологические структуры.

Как утверждают авторы исследований, опыление насекомыми повлияло на распространение и дальнейшую эволюцию цветковых. Это могло сформировать прообраз современного биоопыления.

Ранее ученые установили, что глобальное потепление заставляет десятки видов животных в Европе переселяться. По их данным, из-за изменений климата 55 видов животных в Великобритании были вытеснены из своей естественной среды или впервые получили доступ к территории страны.