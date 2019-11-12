Вчені змінили думку щодо перебігу еволюції на Землі, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n129338-vcheni-ssha-i-kytau-pereglyanuly-hid-evoluciyi-v-istoriyi-zemli.html

Ракурс

Перебіг еволюції на Землі переглянуто міжнародною групою вчених зі США та Китаю.

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Експерти провели дослідження, під час яких знайшли докази діяльності перших комах-запилювачів 99 млн років тому. Про це повідомляє EurekAlert!

Палеонтологи виявили квіткового жука в шматку бурштину. Він перебував на глибині шахти на території М’янми. Ця знахідка підтверджує теорію про те, що комахи-запилювачі з’явилися на нашій планеті на 50 млн років раніше, ніж вважалося.

Фахівці провели аналіз форми і структури 62 зерен пилку. За допомогою комп’ютерної томографії було виявлено певні фізіологічні структури.

Як стверджують автори досліджень, запилювання комахами вплинуло на поширення та подальшу еволюцію квіткових. Це могло сформувати прообраз сучасного біозапилення.

Раніше вчені встановили, що глобальне потепління змушує десятки видів тварин у Європі переселятися. За їхніми даними, через зміни клімату 55 видів тварин у Великій Британії були витіснені зі свого природного середовища або вперше отримали доступ до території країни.