«Кам’яний вік», художник Віктор Васнєцов

https://racurs.ua/ua/n129350-slidy-pryvydiv-chasiv-ostannogo-lodovykovogo-periodu-dozvolyv-vyyavyty-radiolokator.html

Ракурс

Невидимі сліди, що залишалися прихованими з часів кінця останнього льодовикового періоду (плейстоцену), виявили американські вчені з Корнельського університету за допомогою спеціального радару.

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Ці скам’янілі сліди дають змогу побачити, як люди і тварини рухалися і взаємодіяли один з одним 12 тис. років тому, повідомляє прес-служба цього вишу.

Дослідники вивчили сліди людей, мамонтів і гігантських лінивців в Національному пам’ятнику «Білі піски» в Нью-Мексико (США). За допомогою нового методу використання георадара (наземно-проникаючого радіолокатора) вони змогли в досліджуваному районі розпізнати людські сліди, а також сліди великих тварин.

Виявляється, що осад сам по собі має пам’ять, яка прекрасно фіксує вплив ваги і імпульсу тварини. Це дає нам можливість зрозуміти біомеханіку вимерлої фауни, якої у нас ніколи раніше не було, — наголошують дослідники.

Тепер ці сліди можуть бути зафіксовані й досліджені в 3D для виявлення взаємодії плейстоценових тварин і людини.

Цей метод, можливо, можна застосувати до багатьох інших місцях викопних слідів по всьому світу, зокрема й щодо динозаврів. Ми вже успішно протестували цей метод в ширшому сенсі цього слова на декількох об'єктах в районі Білих Пісків, — зазначають учені.

Георадар — це неруйнівний метод, який дозволяє дослідникам отримати доступ до прихованої інформації без необхідності проведення розкопок. Датчик — свого роду антена — тягнеться по поверхні, посилаючи в землю радіохвилю. Сигнал, який відскакує назад, дає уявлення про те, що розташоване під поверхнею.

Окрім відомостей про рух та розміри істоти, що залишила сліди, ця технологія також дозволяє дослідникам дізнатися, що робили люди, коли вони не були в місцях своїх стоянок або на місці вбивства тварин — двох типів археологічних об'єктів, найбільш відомих за цей період часу.

Техніка наземно-проникаючого радіолокатора приводить нас до місця між стоянками і дозволяє бачити, як люди стежать за тваринами або рухаються в інших справах щоденного життя, — наголошують учені. — Записів взаємодій людей та мегафауни дуже мало. Насправді рідко є доступ до подібного роду даних за період 12 тис. і більше років тому.

Нагадаємо, американські вчені знайшли несподівану причину початку людської еволюції.