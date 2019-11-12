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Ракурс
«Кам’яний вік», художник Віктор Васнєцов

Сліди «привидів» часів останнього льодовикового періоду допоміг виявити радіолокатор

12 лис 2019, 23:02
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Невидимі сліди, що залишалися прихованими з часів кінця останнього льодовикового періоду (плейстоцену), виявили американські вчені з Корнельського університету за допомогою спеціального радару.

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Ці скам’янілі сліди дають змогу побачити, як люди і тварини рухалися і взаємодіяли один з одним 12 тис. років тому, повідомляє прес-служба цього вишу.

Дослідники вивчили сліди людей, мамонтів і гігантських лінивців в Національному пам’ятнику «Білі піски» в Нью-Мексико (США). За допомогою нового методу використання георадара (наземно-проникаючого радіолокатора) вони змогли в досліджуваному районі розпізнати людські сліди, а також сліди великих тварин.

Виявляється, що осад сам по собі має пам’ять, яка прекрасно фіксує вплив ваги і імпульсу тварини. Це дає нам можливість зрозуміти біомеханіку вимерлої фауни, якої у нас ніколи раніше не було, — наголошують дослідники.

Тепер ці сліди можуть бути зафіксовані й досліджені в 3D для виявлення взаємодії плейстоценових тварин і людини.

Цей метод, можливо, можна застосувати до багатьох інших місцях викопних слідів по всьому світу, зокрема й щодо динозаврів. Ми вже успішно протестували цей метод в ширшому сенсі цього слова на декількох об'єктах в районі Білих Пісків, — зазначають учені.

Георадар — це неруйнівний метод, який дозволяє дослідникам отримати доступ до прихованої інформації без необхідності проведення розкопок. Датчик — свого роду антена — тягнеться по поверхні, посилаючи в землю радіохвилю. Сигнал, який відскакує назад, дає уявлення про те, що розташоване під поверхнею.

Дослідники збирають дані за допомогою геолокатора, фото: Корнельський університет

Окрім відомостей про рух та розміри істоти, що залишила сліди, ця технологія також дозволяє дослідникам дізнатися, що робили люди, коли вони не були в місцях своїх стоянок або на місці вбивства тварин — двох типів археологічних об'єктів, найбільш відомих за цей період часу.

Техніка наземно-проникаючого радіолокатора приводить нас до місця між стоянками і дозволяє бачити, як люди стежать за тваринами або рухаються в інших справах щоденного життя, — наголошують учені. — Записів взаємодій людей та мегафауни дуже мало. Насправді рідко є доступ до подібного роду даних за період 12 тис. і більше років тому.

Нагадаємо, американські вчені знайшли несподівану причину початку людської еволюції.


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