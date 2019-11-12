«Каменный век», художник Виктор Васнецов

https://racurs.ua/n129350-sledy-prizrakov-vremen-poslednego-lednikovogo-perioda-pomog-obnarujit-radiolokator.html

Ракурс

Невидимые следы, которые оставались скрытыми со времен конца последнего ледникового периода (плейстоцена), обнаружили американские ученые из Корнельского университета с помощью специального радара.

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Эти окаменелые следы позволяют увидеть, как люди и животные двигались и взаимодействовали друг с другом 12 тыс. лет назад, сообщает пресс-служба этого вуза.

Исследователи изучили следы людей, мамонтов и гигантских ленивцев в Национальном памятнике «Белые пески» в Нью-Мексико (США). С помощью нового метода использования георадара (наземно-проникающего радиолокатора) они смогли в исследуемом районе распознать человеческие следы, а также следы крупных животных.

Оказывается, что осадок сам по себе имеет память, которая прекрасно фиксирует влияние веса и импульса животного. Это дает нам возможность понять биомеханику вымершей фауны, которой у нас никогда раньше не было, — подчеркивают исследователи.

Теперь эти следы могут быть зафиксированы и исследованы в 3D для выявления взаимодействия плейстоценовых животных и человека.

Этот метод, возможно, можно применить ко многим другим местам ископаемих следов по всему миру, в том числе относительно динозавров. Мы уже успешно протестировали этот метод в широком смысле этого слова на нескольких объектах в районе Белых Песков, — отмечают ученые.

Георадар — это неразрушающий метод, который позволяет исследователям получить доступ к скрытой информации без необходимости проведения раскопок. Датчик — своего рода антенна — тянется по поверхности, посылая в землю радиоволну. Сигнал, который отскакивает назад, дает представление о том, что находится под поверхностью.

Кроме сведений о движении и размерах существа, оставившего следы, эта технология также позволяет исследователям узнать, что делали люди, когда они не были в местах своих стоянок или на месте убийства животных — двух типов археологических объектов, наиболее известных за это время.

Техника наземно-проникающего радиолокатора приводит нас к месту между стоянками и позволяет видеть, как люди следят за животными или двигаются по другим делам повседневной жизни, — отмечают ученые. — Записей взаимодействий людей и мегафауны очень мало. На самом деле редко есть доступ к подобного рода данным за период 12 тыс. и более лет назад.

Напомним, американские ученые нашли неожиданную причину начала человеческой эволюции.