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В САП подтвердили факт задержания чиновника Офиса президента, фото: «Моя Киевщина»

Задержание главы департамента Офиса президента подтвердили в САП

12 ноя 2019, 22:33
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В специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили распространенную ранее СМИ информацию о задержании на взятке руководительницы одного из департаментов Офиса президента.

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Кроме этой чиновницы, также задержаны другие участники преступной группы, в которую она входила, в частности — бывшая замминистра культуры Украины (2011 год). Об этом сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что их задержали сразу после получения 150 тыс. Долл. США — первой части взятки на общую сумму 300 тыс. долл. Эти средства требовали у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали о задержании на взятке директора департамента Офиса президента Светланы Кондзели.

По информации источников, за неправомерное денежное вознаграждение она обещала помочь при назначении на должность заместителя председателя правления «Нафтогаза».

Источник: Ракурс


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