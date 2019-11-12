Украина против России: Зеркаль рассказала, когда появится решение суда ООН

Елена Зеркаль, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n129348-ukraina-protiv-rossii-zerkal-rasskazala-kogda-poyavitsya-reshenie-suda-oon.html

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Решение суда ООН по делу «Украина против России» следует ожидать не ранее чем в 2022 году, возможно — в начале 2023 года.

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Об этом сегодня во время брифинга в Киеве заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает «Радио Свобода».

По словам Зеркаль, согласно практике суда, Россия в декабре 2020 года должна подать документы, после чего суд предоставит Украине право на изучение и реакцию на эти документы.

Впоследствии будет предоставлен срок России для реакции на украинскую реакцию.

И уже после этого будет назначено слушание, — отметила Зеркаль.

Заместитель министра подчеркнула, что в этом вопросе все зависит от того, что будет считаться решением — «решение по существу или решение, которое будет определять компенсацию».

8 ноября Международный суд ООН в Гааге принял решение о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать это дело. Украина надеется привлечь Россию к ответственности за финансирование терроризма, что привело к многочисленным человеческим жертвам на Донбассе.

В частности, речь идет о сбивании в небе над Донбассом малазийского «Боинга» летом 2014 года и поставках оружия, с помощью которого были осуществлены многочисленные теракты на востоке Украины.