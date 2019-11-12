Україна проти Росії: Зеркаль розповіла, коли з’явиться рішення суду ООН

Олена Зеркаль, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n129348-ukrayina-proty-rosiyi-zerkal-rozpovila-koly-z-yavytsya-rishennya-sudu-oon.html

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Рішення суду ООН у справі «Україна проти Росії» слід очікувати не раніше ніж у 2022 році, можливо — на початку 2023 року.

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Про це сьогодні під час брифінгу в Києві заявила заступник міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль, повідмоляє «Радіо Свобода».

За словами Зеркаль, згідно з практикою суду, Росія в грудні 2020 року має подати документи, після чого суд надасть Україні право на вивчення і реакцію на ці документи.

Згодом буде надано термін Росії для реакції на українську реакцію.

І вже після цього буде призначене слухання, — зазначила Зеркаль.

Заступник міністра наголосила, що в цьому питанні все залежить від того, що буде вважатися рішенням — «рішення по суті або рішення, яке буде визначати компенсацію».

8 листопада Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалив рішення щодо наявності в трибуналу належної юрисдикції розглядати цю справу. Україна сподівається притягнути Росію до відповідальності за фінансування тероризму, що призвело до численних людських жертв на Донбасі.

Зокрема, йдеться про збиття в небі над Донбасом малазійського «Боїнга» влітку 2014 року та постачання зброї, завдяки якій були здійснені численні теракти на сході України.