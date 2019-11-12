У САП підтвердили факт затримання чиновника Офісу президента, фото: «Моя Київщина»

https://racurs.ua/ua/n129349-zatrymannya-ochilnyka-departamentu-ofisu-prezydenta-pidtverdyly-v-sap.html

Ракурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили поширену раніше ЗМІ інформацію про затримання на хабарі очільниці одного з департаментів Офісу президента.

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Окрім цієї чиновниці, також затримано інших учасників злочинної групи, до котрої вона входила, зокрема — колишню заступницю Міністра культури України (2011 рік). Про це повідомляє прес-служба САП.

Зазначається, що їх затримали відразу після одержання 150 тис. дол. США — першої частини хабара на загальну суму 300 тис. дол. Ці кошти вимагали у фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомляли про затримання на хабарі директора департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі. За інформацією джерел, за неправомірну грошову винагороду вона обіцяла посприяти щодо призначення на посаду заступника голови правління «Нафтогазу».