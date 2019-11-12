Главные новости за 12 ноября: Вятрович станет депутатом, задержание директора департамента офиса президента и «дело банкиров»

Владимир Вятрович, фото: Всеволод Потикевич, Маргарита Ткачук

https://racurs.ua/n129351-glavnye-novosti-za-12-noyabrya-vyatrovich-stanet-deputatom-zaderjanie-direktora-departamenta.html

Ракурс

Депутат из «Европейской солидарности» Ирина Луценко по состоянию здоровья решила сложить с себя полномочия народного избранника. Вместо нее в парламент попадет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Вятрович уже стал «жертвой» известного пранкера «Джокера», который прислал ему «поздравления» от имени члена фракции «Слуга народа» Максима Бужанского.

Полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов на переговорах в Минске озвучил новые требования российской делегации к Украине.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании на взятке директора одного из департаментов Офиса президента. По информации СМИ, это директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.

14 ноября по Киев прибудет Миссия Международного валютного фонда. Чиновники обсудят с представителями украинского правительства возможности открытия новой программы расширенного финансирования EFF.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало восемь банковских работников, которых подозревают в завладении стабилизационным кредитом от Нацбанка на сумму 1,2 млрд грн. Это дело связано с ПАО «ВиЭйБи Банк».

Бизнесмен Олег Бахматюк, владелец аграрного холдинга «Укрлендфарминг», заявил, что намерен вернуться в Украину и частями возвращать 8 млрд грн долгов банков, которые принадлежат ему и выведены с рынка — «ВиЭйБи Банка» и «Финансовой инициативы».