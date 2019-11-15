Погода в Украине на 16 ноября: Гидрометцентр предупреждает о заморозках. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129499-pogoda-v-ukraine-na-16-noyabrya-gidrometcentr-preduprejdaet-o-zamorozkah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 ноября будет преимущественно солнечной, но все же по небу могут пробегать небольшие тучи. Дневные температуры сохранятся довольно высокими для этого времени года, лишь в восточных областях ночью возможно понижение температуры до -1 °C. Осадков не ожидается.

Loading...

На западе страны дневные температуры будут колебаться от 10 °C до 12 °C, а ночью температура понизится до 5−7 °C. В Закарпатской области днем будет 16−18 °C, а ночью — 8−10 °C, сообщает Гидрометцентр.

В центре дневная температура ожидается в пределах 8−12 °C, ночью предвидится снижение температурных показателей до 4−6 °C.

На юге днем будет от 11 °C до 16 °C, а ночью столбик термометра опустится до 5−10 °C.

Холоднее всего будет на востоке. Днем отметка термометра не превысит отметки 6- 9 °C, а ночью надо готовиться к заморозкам до -1°С.

Погода в Киеве 16 ноября будет сухой с переменной облачностью. Днем воздух прогреется до 9−11 °C, а ночью температура опустится до 4−6 °C.

Геомагнитная активность в Украине повысится. Ожидаются небольшие возмущения, которые усилятся ближе к обеду и сохранятся до конца суток.

Ранее «Ракурс» писал, как лучше всего бороться с магнитными бурями, которые вызывают у многих людей недомогание и обострение хронических заболеваний.