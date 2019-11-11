Стали відомі деталі справи екс-нардепа Дубневича. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129271-sprava-eks-nardepa-dubnevycha-jurnalisty-diznalysya-pro-vajlyvi-dokumenty-yaki-vyluchyly-pid.html

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Детективи НАБУ під час обшуків у колишнього народного депутата Богдана Дубневича вилучили мобільний телефон iPhone XS, копії різних документів та два аркуші паперу з його декларації за 2016 рік, які стосуються грошових активів.

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На смартфоні детективи виявили листування з контактом «Місьонг». Журналісти припускають, що ідеться про директора фірми «Корпорація КРТ» Олега Місьонга, який є підозрюваним у справі про заволодіння понад 93 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця». Також у цій справі фігурує чинний нардеп Ярослав Дубневич — брат Богдана Дубневича. Про це 11 листопада повідомляє «Слово і діло» із посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 5 листопада.

Серед вилучених документів детективи знайшли папери про дарування грошей, розписку, договір безвідсоткової цільової позики та інші документи. На флешці знайшли контакт «Кучма» з телефоном. ЗМІ припускає, що йдеться про Ігоря Кучму, який є підозрюваним у справі про привласнення природного газу НАК «Нафтогаз України» вартістю понад 1,4 млрд грн.

Також у рішенні ВАКС йдеться, що брати Дубневичі можуть бути причетними до легалізації коштів, одержаних від привласнення газу НАК «Нафтогаз України» упродовж 2013−2017 років. Правоохоронці називають суму в понад 2 млрд грн. Слідчі встановили, що переважна частина цих грошей надійшла з Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на рахунки компанії «Корпорація КРТ». Ярослав та Богдан Дубневича є бенефіціарами цієї фірми. Згодом кошти вивели і тіньовий обіг.

Нагадаємо, 8 листопада народний депутат Ярослав Дубневич, який підозрюється у заволодінні 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця», вийшов під заставу в 90 млн грн. Дубневича зобов’язали носити електронний браслет.