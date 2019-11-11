Стали известны детали дела экс-нардепа Дубневича. Фото: ТСН

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Детективы НАБУ во время обысков у бывшего народного депутата Богдана Дубневича изъяли мобильный телефон iPhone XS, копии различных документов и два листа бумаги с его декларации за 2016 год, касающихся денежных активов.

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На смартфоне детективы обнаружили переписку с контактом «Мисьонг». Журналисты предполагают, что речь идет о директоре фирмы «Корпорация КРТ» Олеге Мисьонге, который является подозреваемым в деле о завладении свыше 93 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». Также в этом деле фигурирует действующий нардеп Ярослав Дубневич — брат Богдана Дубневича. Об этом 11 ноября сообщает «Слово и дело» со ссылкой на определение Высшего антикоррупционного суда от 5 ноября.

Среди изъятых документов детективы нашли бумаги о дарении денег, расписку, договор беспроцентного целевого займа и другие документы. На флешке нашли контакт «Кучма» с телефоном. СМИ предполагает, что речь идет о Игоре Кучме, который является подозреваемым по делу о присвоении природного газа НАК «Нафтогаз Украины» стоимостью более 1,4 млрд грн.

Также в решении ВАКС говорится, что братья Дубневич могут быть причастны к легализации средств, полученных от присвоения газа НАК «Нафтогаз Украины» в течение 2013−2017 годов. Правоохранители называют сумму в более 2 млрд грн. Следователи установили, что подавляющая часть этих денег поступила из Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ на счета компании «Корпорация КРТ». Ярослав и Богдан Дубневича являются бенефициарами этой фирмы. Впоследствии средства вывели и теневой оборот.

Напомним, 8 ноября народный депутат Ярослав Дубневич, который подозревается в завладении 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця», вышел под залог в 90 млн грн. Дубневича обязали носить электронный браслет.