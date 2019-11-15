Муж депутата ВРУ Анны Скороход Алексей Алякин. Фото: Факты

https://racurs.ua/n129506-sud-izbral-meru-presecheniya-muju-nardepa-skorohod.html

Ракурс

Меру пресечения избрал суд в Киеве мужу народного депутата Анны Скороход, которую сегодня исключили из фракции «Слуга народа».

Loading...

Алексея Алякина отпустили под ночной домашний арест — с 21.00 до 07.00. Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина. Сторона обвинения заявила, что будет обжаловать решение суда. Об этом 15 ноября сообщают «Українські новини».

В свое время Алякин оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу. Его задержали 14 ноября из-за розыска в России. В 2013 году Алякин, будучи владельцем банка «Пушкино», объявил себя банкротом и уехал с территории РФ, а задолженность перед кредиторами достигла 500 млн руб. В России его обвинили в организации крупных хищений из банка «Пушкино» и в ноябре 2015 года Алякин уже появился в базе Интерпола.

Напомним, 15 ноября из парламентской фракции «Слуга народа» исключили народного депутата Анну Скороход. Вчера в сессионном зале она обвинила власти в осуществлении на нее давления, причиной которого является ее голосование, которые не совпадают с позицией фракции.

Сегодня она в сессионном зале обвинила власти в давлении на нее и мужа из-за ее голосования. Скороход отметила, что ее сожителя правоохранители задержали сразу после того, как она проголосовала против земельного закона, который предлагала и поддерживала «Слуга народа». Кроме того, Скороход заявила, что во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах.