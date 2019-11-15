Верховная Рада предварительно одобрила увольнение Романа Трубы. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/n129507-verhovnaya-rada-podderjala-popravku-ob-uvolnenii-rukovodstva-gbr.html

Ракурс

Верховная Рада Украины 15 ноября поддержала поправку к проекту закона № 2116 о перезапуске Государственного бюро расследований.

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За поправку, которая предусматривает увольнение руководства бюро, проголосовали 259 народных депутатов. В случае принятия закона и вступления его в силу, прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. Об этом шла речь в трансляции заседания парламента.

Документ предусматривает, что президент Украины со дня вступления закона в силу имеет пять рабочих дней, чтобы назначить в. и. о. директора ГБР. Временному управляющему бюро запрещается разглашать информацию с ограниченным доступом, полученную в связи с выполнением его обязанностей, кроме случаев, установленных законом.

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский из «Слуги народа» заявил, что законопроект о перезапуске ГБР изменит статус бюро и расширит его полномочия.

Напомним, 14 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку № 320 к законопроекту № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований». Поправка предусматривает увольнение действующего руководства бюро. Директор ГБР Роман Труба выступил против принятия этой поправки.