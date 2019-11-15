Возросло число пострадавших в результате взрывов в Балаклее. Фото: 112 Украина

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В Балаклее в результате взрывов на технической территории центральной артиллерийской базы обеспечение погибли два военнослужащих-сапера.

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Еще пять бойцов получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Три сапера получили легкие ранения. Этим военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь. Об этом 15 ноября сообщила пре-служба Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве заверили, что 15.13 новые взрывы на технической территории не фиксировались. Что касается трагедии, то в МОУ отметили, что саперы проводили утилизацию боеприпасов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном котловане.

Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка ВСУ и правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 15 ноября стало известно о пожаре и взрывах на арсенале боеприпасов в Балаклее. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что во время плановой работы саперов произошел взрыв, в результате которого погибли два военнослужащих, а четыре получили ранения.

Впоследствии председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер заверил, что угрозы для населения нет и эвакуация жителей города не планируется. Эвакуация персонала была проведена только на территории военной части.

Государственное бюро расследований начало расследование дела по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенныйв условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.