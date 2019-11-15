Россия вернет Украине захваченные катера. Фото: flickr.com

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Ракурс

Бронированные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил ВСУ, которые в ноябре 2018 года были захвачены Россией, будут возвращены Украине.

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Российская сторона приняла «принципиальное решение» вернуть Украине захваченные боевые единицы из корабельной группы. Об этом 15 ноября сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас представители силовых ведомств и МИД Украины и России согласовывают место и время передачи двух катеров и буксира. Отмечается, что их передадут не в порту, а в море. В согласованной сторонами точке их заберут три украинских буксира.

Источник отмечает, что корабли могут быть возвращены Украине даже на следующей неделе.

СМИ пишет, что Россия не вернет Украине личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы. ФСБ расценивает эти вещи как вещественные доказательства.

Как известно, 25 ноября прошлого года российские военные обстреляли и захватили украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» в Азовском море. Вследствие российской агрессии в плен попали 24 украинские военные моряки. В сентябре они вернулись в Украину в рамках программы обмена пленными.

Напомним, в начале ноября МИД Украины направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года. В ведомстве отметили, что Россия должна четко определить дату и место, откуда Украина сможет забрать корабли.