Google научилась переносить человека в виртуальное пространство. Фото: thebluediamondgallery.com

https://racurs.ua/n129510-google-nauchilas-sozdavat-realistichnuu-model-cheloveka-v-virtualnom-prostranstve-video.html

Ракурс

Компания Google («Гугл») научились создавать реалистичную модель движущегося человека и встраивать его в виртуальное пространство, изменяя освещение модели соответствующим образом.

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Инженеры корпорации ставили человека в стенд с несколькими десятками камер, который освещал 331 блок управляемых источников. Система быстро меняет освещение и снимает человека с разных сторон, а потом объединяет эти данные и создает модель, которая с высокой точностью описывает как форму тела и одежды, так и их оптические свойства. Инновационную технологию представили на пресс-конференции SIGGRAPH Asia 2019, 15 ноября сообщает N+1.

Издание пишет, что подобные технологии уже не впервые используют, например, в съемках художественных фильмов. Технология основана на захвате движений именно лица и других частей тела, записи чего потом используются для анимации другого персонажа.

Инновационная система от «Гугл» может сделать модель человека с очень высоким разрешением. Система прекрасно работает с быстро движущимися в кадре объектами, а количество артефактов при этом будет существенно снижено.

Кроме того, специалисты компании создали демонстрационное приложение для смартфона, работающее в режиме дополненной реальности и встраивает реалистичную модель пользователя перед смартфоном.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что компания Google вместе с системой здравоохранения США Ascension организовала проект по сбору персональных медицинских данных жителей 21 штата.