НАБУ повідомило про підозру Світлані Кондзелі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n129405-korupciya-v-ofisi-prezydenta-nabu-povidomylo-pro-pidozru-kondzeli.html

Ракурс

Національне Антикорупційне бюро повідомило про підозру керівнику департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлані Кондзелі та колишньому заступнику міністра культури Вікторії Лісничій та посереднику, яких 12 листопада затримали на хабарі.

Loading...

Правоохоронці кваліфікували дії посадовців за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 27 (співучасть у злочині безпосередньо чи шляхом використання інших осіб), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Про це 13 листопада повідомила прес-служба бюро.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента усунув Світлану Кондзелю від посади директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації. Питання звільнення наразі не приймалося.

Нагадаємо, 12 листопада САП повідомила про затримання після отримання 150 тис. дол. хабара директора одного з департаментів Офісу президента та її спільниці, котра раніше була заступником міністра культури. Виявилося, що затриманою чиновницею ОП була директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.

Обох правоохоронці затримали відразу після одержання 150 тис. дол. — першої частини хабара на загальну суму 300 тис. дол. Ці кошти вони вимагали у фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».