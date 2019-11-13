Чиновниця ОП Світлана Кондзеля. Фото: strana.ua

https://racurs.ua/ua/n129394-my-cogo-ne-chekaly-v-ofisi-prezydenta-vidreaguvaly-na-zatrymannya-svitlany-kondzeli.html

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Офіс президента усунув Світлану Кондзелю, яку затримало Антикорупційне бюро, від посади директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації.

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Кондзелю усунули від роботи у зв’язку з корупційним скандалом, але наразі в ОП не приймали рішення про звільнення посадовця. Про це 13 листопада з посиланням на джерело повідомляють «Українські новини».

Тим часом прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що ніхто в ОП не очікував затримання Кондзелі. На Банковій про затримання чиновниці дізналися із повідомлень засобів масової інформації та в НАБУ.

Для нас це було несподіванкою. Ми цього не чекали, — зізналася Мендель.

Прес-секретар наголосила, що подібні питання стоять на контролі у Володимира Зеленського і він займає в цьому плані принципову позицію.

Нагадаємо, 12 листопада САП повідомила про затримання після отримання 150 тис. дол. хабара директора одного з департаментів Офісу президента та її спільниці, котра раніше була заступником міністра культури. Виявилося, що затриманою чиновницею ОП була директор департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.

Обох правоохоронці затримали відразу після одержання 150 тис. дол. — першої частини хабара на загальну суму 300 тис. дол. Ці кошти вони вимагали у фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України».