Чиновница ОП Светлана Кондзеля. Фото: strana.ua

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Офис президента отстранил Светлану Кондзелю, которую задержало Антикоррупционное бюро, от должности директора департамента обеспечения доступа к публичной информации.

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Кондзелю отстранили от работы в связи с коррупционным скандалом, но пока в ОП не принимали решение об увольнении чиновницы. Об этом 13 ноября со ссылкой на источник сообщают «Украинские новости».

Тем временем пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никто в ОП не ожидал задержания Кондзели. На Банковой о задержании чиновницы узнали из сообщений средств массовой информации и в НАБУ.

Для нас это было неожиданностью. Мы этого не ожидали, — призналась Мендель.

Пресс-секретарь подчеркнула, что подобные вопросы стоят на контроле у Владимира Зеленского и он занимает в этом плане принципиальную позицию.

Напомним, 12 ноября САП сообщила о задержании после получения 150 тыс. долл. взятки директора одного из департаментов Офиса президента и его сообщницы, которая ранее была заместителем министра культуры. Оказалось, что задержанной чиновницей ОП была директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.

Обоих правоохранители задержали сразу после получения 150 тыс. долл. — первой части взятки на общую сумму 300 тыс. долл. Эти средства они требовали у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».