Apple анонсувала вихід 16-дюймового MacBook Pro за 2399 дол, фото: pixabay

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Ракурс

Первый 16-дюймовый MacBook Pro MacBook Pro выпустила корпорация Apple.

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Американские разработчики без презентации представили новинку. Об этом сообщается в релизе компании.

Стартовая цена не отличается от 15-дюймового гаджета на момент его выхода в 2018 году. Пользователям мобильное устройство будет реализовано по цене от 2399 долл.

Для Mac 16-дюймовый дисплей Retina является наибольшим. На рынок он выйдет уже в конце недели.

MacBook Pro в лучшей комплектации получил восьмиядерный процессор Intel Core i9. Также в нем встроено 6 динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, он поддерживает более миллиарда цветов.

Оперативная память гаджета получила 64 Гб. Среди MacBook новинка имеет наибольший объем батареи. Клавиатура Magic Keyboard, как уверяет компания, позволит удобно, тихо и быстро набирать текст. Специальная клавиша Escape позволяет быстро переключаться между режимами и видами.

Ранее Apple предупредила о возможности возгорания батареи в ноутбуках MacBook Pro. Компания не уточнила, сколько именно гаджетов будет отозвано.