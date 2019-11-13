В России горку для лыжни насыпали из земли с кладбища, фото: «Википедия»

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Ракурс

В России детскую горку для лыжни насыпали из земли, взятой на кладбище.

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Инцидент произошел в селе Красноярка неподалеку Омска. Скандальная горка расположена неподалеку местного стадиона, сообщает портал NG55.

О том, что земля для детского спортивного объекта взята на кладбище, обнаружили местные жители, которые нашли в ней столбы от оград, кресты, венки и искусственные цветы.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Веночки, крестики, — отмечают авторы видео. — Смотрите, на какую замечательную горку будем отправлять своих детей.

Представители местных властей заявляют, что, возможно, эту горькую снесут, поскольку большинство жителей после поднятого этим видео резонанса выступают за ее ликвидацию, сообщает РИА «Новости».

В октябре проводились работы по очистке сельского кладбища. Местные чиновники утверждают, что весь мусор из него было вывезено на мусорный полигон.

По их словам, обнаруженные в горке предметы, вероятно, попали туда из придорожных канав возле кладбища, содержание которых вместе с глиной из ближайшего карьера образовало земляной вал, который планировалось использовать под спуск-подъем для лыжни.

Напомним, недавно в Алтайском крае РФ местная жительница бросилась в ноги премьер-министру, который находился там с рабочим визитом. Так женщина стремилась решить проблему с поставкой горячей воды, которая в ее доме отсутствует еще с 2004 года.