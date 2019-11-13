В Росії гірку для лижні насипали із землі з кладовища, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У Росії дитячу гірку для лижні насипали із землі, взятої на кладовищі.

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Інцидент стався в селі Красноярка неподалік Омська. Скандальна гірка розміщена неподалік місцевого стадіону, повідомляє портал NG55.

Про те, що земля для дитячого спортивного об'єкта взята на кладовищі, виявили місцеві жителі, котрі знайшли в ній стовпи від огорож, хрести, вінки та штучні квіти.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Віночки, хрестики, — зазначають автори відео. — Дивіться, на яку чудову гірку будемо відправляти своїх дітей.

Представники місцевої влади заявляють, що, можливо, цю гірку знесуть, оскільки більшість жителів після піднятого цим відео резонансу виступають за її ліквідацію, повідомляє РІА «Новости».

В жовтні проводилися роботи з очищення сільського кладовища. Місцеві чиновники стверджують, що все сміття з нього було вивезене на сміттєвий полігон.

За їхніми словами, виявлені у гірці предмети, ймовірно, потрапили туди з придорожніх канав біля кладовища, вміст яких разом із глиною з найближчого кар'єру утворив земляний вал, який планувалося використовувати під спуск-підйом для лижні.

Нагадаємо, нещодавно в Алтайському краї РФ місцева жителька кинулася в ноги прем'єр-міністрові, котрий перебував там із робочим візитом. Так жінка прагнула вирішити проблему з постачанням гарячої води, котра в її будинку відсутня ще з 2004 року.