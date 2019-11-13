Закон про азартні ігри призведе до розвитку ігроманії у громадян — Антимонопольний комітет. Фото: ТК Регіон

https://racurs.ua/ua/n129380-zakon-pro-azartni-igry-pryzvede-do-rozvytku-igromaniyi-u-gromadyan-antymonopolnyy-komitet.html

Ракурс

Закон про азартні ігри, який був розроблений Кабінетом міністрів, може призвести до сплеску ігроманії серед населення України. Норми, які в ньому прописані, на думку деяких чиновників, сприяють цьому.

Loading...

Законопроект № 2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор» може призвести до сплеску ігроманії. Це станеться, якщо він буде ухвалений у тому вигляді, в якому був представлений на засіданні профільного комітету Верховної Ради, заявила представник Антимонопольного комітету Галина Верцімаха, передає «Деловая столица».

Верцімаха переконана, що в законопроекті є низка загроз, які можуть спровокувати нову хвилю ігроманії у суспільстві, оскільки нормативний акт націлений не на легалізацію грального бізнесу, а на його зміцнення та розширення шляхом псевдолегалізації.

Представник Антимонопольного комітету додала, що такий розвиток подій викликає серйозні побоювання, оскільки негативний вплив ігрової залежності на людей можна спостерігати і сьогодні.

Як відомо, у вересні прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про економічний ефект від часткової легалізації грального бізнесу в Україні. На думку чиновника, до держбюджету від цього може надійти додатково 2−2,5 млрд грн.