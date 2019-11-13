Закон об азартных играх приведет к развитию игромании у граждан — Антимонопольный комитет. Фото: ТК Регион

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Закон об азартных играх, который был разработан Кабинетом министров, может вызвать всплеск игромании среди населения Украины. Нормы, которые в нем прописаны, по мнению некоторых чиновников, способствуют этому.

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Законопроект № 2285 «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр» может спровоцировать всплеск игромании. Это произойдет, если он будет принят в том виде, в котором был представлен на заседании профильного комитета Верховной Рады, заявила представитель Антимонопольного комитета Галина Верцимаха, передает «Деловая столица».

Верцимаха уверена, что в законопроекте есть ряд угроз, которые могут спровоцировать новую волну игромании в обществе, поскольку нормативный акт настроен не на легализацию игорного бизнеса, а на его укрепление и расширение путем псевдолегализации.

Представитель Антимонопольного комитета добавила, что такое развитие событий вызывает серьезные опасения, поскольку негативное влияние игровой зависимости на людей можно наблюдать и сегодня.

Как известно, в сентябре премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об экономическом эффекте от частичной легализации игорного бизнеса в Украине. По мнению чиновника, в госбюджет от этого может поступить дополнительно 2−2,5 млрд грн.