Apple анонсувала вихід 16-дюймового MacBook Pro за 2399 дол, фото: pixabay

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Ракурс

Перший 16-дюймовий MacBook Pro MacBook Pro випустила корпорація Apple.

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Американські розробники без презентації представили новинку. Про це повідомляється в релізі компанії.

Стартова ціна не відрізняється від 15-дюймового гаджету на момент його виходу у 2018 році. Користувачам мобільний пристрій буде реалізовано по вартості від 2399 дол.

Для ноутбука Mac 16-дюймовий дисплей Retina є найбільшим. На ринок він вийде вже наприкінці тижня.

MacBook Pro у найкращій комплектації отримав восьмиядерний процесор Intel Core i9. Також у ньому вбудовано 6 динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам’яті у 8 терабайт, підтримує понад мільярд кольорів.

Оперативна пам’ять гаджета отримала 64 гб. Серед MacBook новинка має найбільший об'єм батареї. Клавіатура Magic Keyboard, як запевняє компанія, дозволить зручно, тихо і швидко набирати текст. Спеціальна клавіша Escape надає можливість швидко перемикатися між режимами та видами.

Раніше Apple попередила про можливість загоряння батареї в ноутбуках MacBook Pro. Компанія не уточнила, скільки саме гаджетів буде відкликано.