НАБУ сообщило о подозрении Светлане Кондзели. Фото:

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Национальное Антикоррупционное бюро сообщило о подозрении руководителю департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзели и бывшему заместителю министра культуры Виктории Лисничей и посреднику, которых 12 ноября задержали на взятке.

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Правоохранители квалифицировали действия должностных лиц по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 27 (соучастие в преступлении непосредственно или путем использования других лиц), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба бюро.

Ранее сообщалось, что Офис президента отстранил Светлану Кондзелю от должности директора департамента обеспечения доступа к публичной информации. Вопрос увольнения пока не принимался.

Напомним, 12 ноября САП сообщила о задержании после получения 150 тыс. долл. взятки директора одного из департаментов Офиса президента и его сообщницы, которая ранее была заместителем министра культуры. Оказалось, что задержанной чиновницей ОП была директор департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлана Кондзеля.

Обоих правоохранители задержали сразу после получения 150 тыс. долл. — первой части взятки на общую сумму 300 тыс. долл. Эти средства они требовали у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».