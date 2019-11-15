У Балаклії гриміли вибухи. Фото: Ministry of Defence of Ukraine

https://racurs.ua/ua/n129512-golovni-novyny-za-15-lystopada-vybuhy-v-balakliyi-ta-skandal-u-sluzi-narodu.html

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У Верховній Раді сьогодні виник скандал — із парламентської фракції «Слуга народу» виключили народного депутата Анну Скороход. Як відомо, вчора в сесійній залі вона звинуватила владу в здійсненні на неї тиску, причиною котрого є її голосування, котрі не співпадають з позицією фракції. Сьогодні Скороход заявила, що у фракції «Слуга народу» видають зарплати у конвертах.

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У Балаклії на військових складах гриміли вибухи. У Міністерстві оборони України пояснили, що сапери виконували планові роботи зі знешкодження боєприпасів. Крім того, у ДСНС заявили, що поблизу арсеналів горіла трава. Згодом стало відомо, що внаслідок НП двоє військових загинули, а п’ятеро постраждали унаслідок розмінування на території військових складів.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про те, що колишній глава держави Петро Порошенко фігурує як підозрюваний у деяких кримінальних провадженнях. За словами очільника ГП, Справи пов’язані зі зловживанням владою і службовим становищем Порошенка.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що референдум про продаж українським землі іноземцям та іноземним компаніям може відбутися до 2024 року. Спікер парламенту уточнив, що проведення референдуму можливе лише після ухвалення відповідних законів.

У п’ятницю, 15 листопада, Вищий антикорупційний суд відмовився арештовувати затриманого кілька днів тому голову правління «Райффайзен банку Аваль» Олександра Писарука. Банкіра правоохоронці підозрюють у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту від Національного банку на суму 1,2 млрд грн.

Сьогодні стала відома дата зустрічі «нормандської четвірки». Лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрінуться 9 грудня у Парижі. Очікується, що сторони обговорять ситуацію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.