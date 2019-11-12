Совет НБУ: парламент назначил нового члена, который поддерживает приватизацию "ПриватБанка", фото — Лига

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Парламент сегодня заполнил вакантное место члена Совета Национального банка Украины. Депутаты приняли постановление об изменении в составе Совета НБУ № 2400.

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Голоса за него отдали 268 народных депутатов.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил на заседании, что комитет рекомендовал в Совет Нацбанка финансового аналитика Виталия Шапрана. Шапрана избрали в Совет НБУ вместо Тимофея Милованова, который был членом Совета с октября 2016 года. В сентябре он был назначен министром экономики.

Виталий Шапран родился в Кривом Роге, но свою карьеру построил в Киеве. Он входил в различные экспертные советы, а до недавнего времени работал старшим экспертом Совета НБУ и членом исполкома «Украинского общества финансовых аналитиков». СМИ сообщали, что после приватизации «ПриватБанка» он активно поддерживал решение НБУ и Кабмина.

Совет Национального банка отвечает за разработку Основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Кроме того, она осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка.

Совет Национального банка состоит из девяти членов: четыре человека назначаются Верховной Радой, четыре человека — президентом, в совет входит также глава Национального банка входит.

Сейчас членами Совета НБУ является Богдан Данилишин (председатель), Яков Смолий, Николай Каленский, Виктор Козюк, Александр Петрик, Вера Рычаковская, Василий Фурман, Елена Щербакова.